Виктор Классон: "Идея с лимитом на легионеров сама по себе хорошая, но у нее есть обратная сторона"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в интервью "СЭ" отметил, что у команды достаточно российских игроков, чтобы играть как "Барселона".

– Еще одна проблема для "Краснодара" в этом сезоне – лимит на легионеров. Команда еле влезает в его рамки. Вы понимаете, зачем это нужно?

– Наверное, это сделано в интересах национальной команды. Правило должно позволять россиянам играть. Идея сама по себе хорошая, но у нее есть обратная сторона – клубы платят более высокую зарплату русским игрокам, и из-за этого они неохотно уезжают в другие лиги. Мы остаемся хорошей командой и в условиях лимита, хотя то же отсутствие Мамаева нанесло по нам удар. Так или иначе, у нас достаточно русских, чтобы играть, как "Барселона". (Гоша Чернов)

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