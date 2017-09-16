Виктор Гончаренко: "Журналисты могут задавать вопрос и до, и после игры, но не пользуются этим"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Ростовом" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата России заявил о том, что в кубковом матче с "Авангардом" будет играть боеспособный состав. Также специалист обратился к журналистам.

– Перед кубковым матчем с "Авангардом" думали о составе? На выезд поедут игроки основного состава или будете играть молодежью? – вопрос Гончаренко.

– Думали. Поедет часть молодых ребят и часть тех, кто у нас меньше задействован. Думаю, что это будет вполне боеспособный состав.

У меня есть одно пожелание. Вчера мы читали интервью Романа Бабаева и прозвучала такая фраза, как будто я даю только два интервью в год. Доля правды в этом есть, тем не менее, никому не запрещается задавать какие-то вопросы. После игры у вас нет вопросов, а потом каждый требует какого-то эксклюзива.

Здесь я могу вам дать пятнадцать-двадцать минут и ответить на какие-то вопросы. Но их нет. Тогда не ждите, что будет какой-то эксклюзив. Он будет только по итогам осенней части и всего чемпионата. Остальное я не вижу смысла говорить, потому что вы можете задавать вопросы, как до игры, так и после, но вы этим не пользуетесь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"