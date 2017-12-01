Виктор Гончаренко: "Жеребьевку ЧМ перед "Тосно" мы не смотрели"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что команда пока не думает об игре Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

– Жеребьевку ЧМ мы не смотрели. Сборники? Узнаешь результат часом раньше или часом позже принципиального значения не имеет, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Футбол 1". – Сейчас состояние команды хорошее. Переживать из-за того, что команда имела недельный перерыв, нет смысла.

"Манчестер Юнайтед"? Мы должны идти от игры к игре. Нам важно победить сегодня. Очень серьезная борьба идет в чемпионате России. Потом уже подумаем о "Манчестере".