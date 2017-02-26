Виктор Гончаренко: "Задачи бороться за первое место никто не снимал"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда хорошо провела тренировочный сбор в Кампоаморе и в хорошем состоянии подходит к матчу 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча состоится 4 марта в Москве. На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, армейцы отстают на три очка и занимают третью строчку.
– Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой, – цитирует сайт ЦСКА Гончаренко. – В субботу мы были достаточно хороши в обороне плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к "Зениту" в хорошем настроении.
– Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?
– Это, в первую очередь, Натхо и Тошич – достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витинью нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к "Зениту".
– Насколько команда готова ко второй части сезона?
– Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачи бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-zadachu-borotsya-za-pervoe-mesto-nikto-ne-snimal/
andrey62
При лучшем раскладе 3-5 место,спартак с зенитом и краснодар сейчас гораздо сильнее.
19:36
saiga
Задача бороться за первое место или задача занять первое место? Это далеко не одно и то же. Выражение Го(а)нчаренко это перестраховка и желание заранее подстелить соломки.
19:06