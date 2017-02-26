Виктор Гончаренко: "Задачи бороться за первое место никто не снимал"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда хорошо провела тренировочный сбор в Кампоаморе и в хорошем состоянии подходит к матчу 18-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча состоится 4 марта в Москве. На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, армейцы отстают на три очка и занимают третью строчку.

– Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой, – цитирует сайт ЦСКА Гончаренко. – В субботу мы были достаточно хороши в обороне плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к "Зениту" в хорошем настроении.

– Хочется спросить о футболистах, которые не сразу начали работу в общей группе. Как оцениваете их форму?

– Это, в первую очередь, Натхо и Тошич – достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витинью нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к "Зениту".

– Насколько команда готова ко второй части сезона?

– Хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат – увидим. Задачи бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал.