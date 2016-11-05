13:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Задача "Уфы" - набирать очки в каждом матче"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед домашним матчем 13-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что задача команды - сражаться за очки в каждом матче. По словам специалиста, на снегопад перед игрой команда не обращает внимания и постарается показать достойный футбол.

- Наша задача - сражаться за очки с каждым соперником, - сказал Гончаренко в эфире канала "Наш футбол". - Надо понимать, что мы 7 игр провели на выезде, 5 - дома. И все 5 раз это были соперники, находящиеся в верхней части турнирной таблицы. Мы стараемся набирать очки в каждой встрече.

На снегопад перед матчем мы не обращали внимания. Сотрудники подготовили арену хорошо. Будем стараться показать достойный футбол.

Текстовая транлсция матча "Уфа" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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