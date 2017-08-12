Виктор Гончаренко: "Я впервые обыграл "Спартак"? Вы еще времена "Кубани" вспомните"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что матч 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1) был нервным, как и предыдущая игра с этим соперником. При этом специалист выразил уверенность в том, что армейцы одержали заслуженную победу.

– Опять выдали напряженный поединок, как и предыдущий против "Спартака". Двигались хорошо, несмотря на плотный график, – сказал Гончаренко. – Первый тайм, думаю, был по качеству даже лучше, чем второй. После пропущенного гола в голове у ребят оказались матчи с "Рубином" и "Локомотивом", где мы, пропустив, проигрывали. Но сейчас в первую очередь благодаря действиям Головина, взявшего на себя инициативу, развернули игру. А когда счет уже стал 1:1, психологическое преимущество оказалось у нас. А "Спартак", напротив, этот гол надломил. В целом, думаю, мы провели достаточно много хороших атак и победу заслужили.

– Вы выиграли свой первый большой матч в российском футболе, прежде с ЦСКА вам не удавалось одолеть ни "Зенит", ни "Спартак". Какие эмоции?

– На самом деле никаких, потому что у нас много игр, они следуют одна за другой. Не могу сказать, что меня переполняют эмоции. В голове уже мысли, как провести следующий матч.

– На самом деле Виктор Михайлович обыгрывал "Спартак" еще с "Уфой", – заметил директор департамента ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов.

– Тогда давайте и времена в "Кубани" вспомним, – отшутился Гончаренко.

– Щенников прежде никогда не забивал в чемпионате, а при вас уже второй гол. Что вы с ним сделали? – следующий вопрос Гончаренко.

– Так наша схема подразумевает, что Георгий должен подключаться к атакам, что он и делает. Если до этого его расположение не позволяло попадать в голевые ситуации, то сейчас Щенников стал делать много правильных вещей. Соответственно, у нас начинают работать оба фланга, что не может нас не радовать. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак" ​