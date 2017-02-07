18:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Я доволен каждым игроком на этом сборе"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над австрийской командой ЛАСК (1:0) похвалил молодых игроков, которые приняли участие в матче. Единственный гол в игре забил Астемир Гордюшенко.

– Меня радует, что наша молодежь проявила себя в интенсивной, плотной игре. То, что не пропустили – следствие того, что мы хорошо работаем в обороне, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Моменты были, но в целом для наших молодых футболистов это был хороший матч. Я доволен каждым игроком на этом сборе. Есть шероховатости, это нормально, но модель игры должна развиваться, и мы над этим работаем: открывание, расположение, отбор после потери мяча, и так далее.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-raduet-chto-molodyezh-proyavila-sebya-v-igre/

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