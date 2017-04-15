Виктор Гончаренко: "Выход один - создавать больше моментов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) отметил, что соперник по традиции качественно оборонялся, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, "Ростов" сыграл нулевую вничью в пятый раз подряд.
– Против "Ростова" очень тяжело в первую очередь атаковать, – сказал Гончаренко. – Сами ростовчане лучше атакуют у себя дома, поэтому не могу сказать, что в обороне нам пришлось тяжело. И впереди были предпосылки для того, чтобы забить и выиграть. Но не хватило четкости в конечной стадии.
Примерно то же самое было в Краснодаре. Выход один – нужно увеличивать количество моментов. Оценивать турнирную таблицу мне сейчас сложно, но ясно, что мы должны сделать в следующих матчах все возможное, чтобы больше не терять очков.
– Почему Тошич не попал даже в заявку?
– Он болен.
– Травма?
– Нет, температура. К следующему матчу, думаю, будет готов играть.
NickNo
Справедливости ради - стопроцентный момент был только один,в первом тайме, когда после отскока от витинью оланаре бил в упор.
17:50
баламошка
А ещё - больше забивать и меньше пропускать. Грамотный физрук ЦСКА попался.
17:07