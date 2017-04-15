Виктор Гончаренко: "Выход один - создавать больше моментов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) отметил, что соперник по традиции качественно оборонялся, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, "Ростов" сыграл нулевую вничью в пятый раз подряд.

– Против "Ростова" очень тяжело в первую очередь атаковать, – сказал Гончаренко. – Сами ростовчане лучше атакуют у себя дома, поэтому не могу сказать, что в обороне нам пришлось тяжело. И впереди были предпосылки для того, чтобы забить и выиграть. Но не хватило четкости в конечной стадии.

Примерно то же самое было в Краснодаре. Выход один – нужно увеличивать количество моментов. Оценивать турнирную таблицу мне сейчас сложно, но ясно, что мы должны сделать в следующих матчах все возможное, чтобы больше не терять очков.

– Почему Тошич не попал даже в заявку?

– Он болен.

– Травма?

– Нет, температура. К следующему матчу, думаю, будет готов играть.