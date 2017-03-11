15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Время молодых игроков ЦСКА еще придет"

0
0
0
0
1

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 19-го тура чемпионата России над "Томью" (4:0) отметил, что его подопечные теряли концентрацию по ходу матча. Также наставник объяснил, почему не выпустил на поле молодых игроков красно-синих.

– Не могу сказать про минусы, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Моментами теряли концентрацию, когда могли провести быструю атаку. Такое бывает, когда контролируешь мяч всю встречу. Когда играешь на таком стадионе, о товарищеском матче речь не идет.

Почему выпустил на замену Миланова и Оланаре, а не молодых игроков? Надо заслужить, чтобы выходить на замену. Молодые игроки должны набираться опыта. Их время еще придет.

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

resifi

Всех армейцев с победой!!!! Игоря Акинфеева с 255-м сухим матчем в карьере!!!! Виктора Михайловича с первой победой в ЦСКА!!!!

16:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ