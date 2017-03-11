Виктор Гончаренко: "Время молодых игроков ЦСКА еще придет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 19-го тура чемпионата России над "Томью" (4:0) отметил, что его подопечные теряли концентрацию по ходу матча. Также наставник объяснил, почему не выпустил на поле молодых игроков красно-синих.

– Не могу сказать про минусы, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Моментами теряли концентрацию, когда могли провести быструю атаку. Такое бывает, когда контролируешь мяч всю встречу. Когда играешь на таком стадионе, о товарищеском матче речь не идет.

Почему выпустил на замену Миланова и Оланаре, а не молодых игроков? Надо заслужить, чтобы выходить на замену. Молодые игроки должны набираться опыта. Их время еще придет.