Виктор Гончаренко: "Впечатление от победы подпортила травма Дзагоева"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Локомотивом" в матче 25-го тура чемпионата России (4:0) отметил, что доволен и игрой, и результатом. Он добавил, что подпортило впечатление от победы травма Алана Дзагоева.

– Тот случай, когда нравится и игра, и результат, – сказал Гончаренко по флеш-интервью после матча. – Единственное, что подпортило картину – потеря Дзагоева. Очень сложно сейчас сказать, на какой срок мы его потеряли. Возможно, завтра будет ясность. С потерей Алана мы не теряем в структуре, мы теряем в качестве атаки. Все это мы должны компенсировать к игре со "Спартаком". Сегодня ЦСКА качественно оборонялся и много атак провел.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Локомотив"