Виктор Гончаренко: "Вопрос в том, как мы воспользуемся знаниями об игроках "Уфы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Уфы" заявил, что знаком с характеристиками игроков соперника и отметил, что клуб немного изменился с тех пор, как он там работал. На данный момент армейцы идут на втором месте в турнирной таблице, "Уфа" занимает седьмую строчку.

– "Уфа" изменилась с приходом Пауревича и Йокича, – сказал Гончаренко во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол". – Понятно, что характеристики игроков "Уфы" я более-менее знаю. Вопрос только в том, как мы этим воспользуемся. У меня много защитников хорошего уровня. Мы сейчас играем в плотном графике, может, даже успели отвыкнуть от него. Поэтому у меня нет сомнений, что мы можем поменять, например, братьев Березуцких, Игнашевича и наоборот.

Напомним, что матч 24-го тура "Уфа" – ЦСКА состоится в сегодня, 21 апреля, и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи