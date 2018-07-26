Виктор Гончаренко: "Витинью во "Фламенго"? Не комментирую"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал рассуждать о возможном трансфере форварда Витинью во "Фламенго". Специалист отметил, что всегда есть вероятность сорванного перехода.

– Могу комментировать только когда информация станет официальной. Всегда есть вероятность, что трансфер игрока в клуб или из него может сорваться. Так что комментировать это не стоит, – сказал Гончаренко.

Ранее бразильская пресса сообщила, что ЦСКА согласился продать Витинью во "Фламенго" за 10 миллионов евро. Нападающий подпишет контракт на 4 года. Бразильский клуб планирует представить новичка уже в воскресенье.