Виктор Гончаренко: "Витинью растет, для меня это очень важно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча против тульского "Арсенала" (2:0) заявил, что бразильский форвард Витинью стал полезнее играть для команды, чем в первых матчах после возвращения из аренды. 23-летний футболист оформил дубль в товарищеской встрече. С 2015 по 2017 год Витинью играл на правах аренды за "Интернасьонал".

– Витинью сегодня играл гораздо глубже своей позиции, но он растет, и для меня это очень важно, – цитирует "Р-Спорт" Гончаренко. – Сейчас он приносит гораздо больше пользы, чем поначалу, в первый свой приезд. Главная цель матча заключалась в том, чтобы ребята получили игровую практику и не теряли игрового ритма. На поле вышли те люди, которые имеют меньше практики, а таким как Витиньо и Оланаре было важно провести на поле 90 минут.

Если молодежь выделять, то она сразу начинает задирать нос. Наверное, у нас хорошо работает Жамалетдинов, но, учитывая высокую конкуренцию в нападении, ему пока непросто. Но большого провала между молодежью и основными игроками нет. Это самое главное.