Виктор Гончаренко: "Витинью не лентяй, но ему надо больше двигаться"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проявлении эмоций в команде. По его словам, лучше иногда не держать их в себе.

– Возможна ли у меня ситуация "Денисов – Черчесов"? Тут надо понять вот что, - цитирует "Чемпионат" Гончаренко. - Наши глыбы – Игнашевич, братья, Акинфеев – на следующий день после игры всегда могут подойти и в спокойной атмосфере сказать: "Михалыч, может, надо было по-другому сыграть?" Но на эмоциях, после первого тайма они себе такого никогда не позволят. Я в свою очередь тоже отвечаю на их вопросы, спокойно объясняю, почему я так поступил. Могу и согласиться с их мнением.

– Вы сказали, что вам иногда сложно себя контролировать. Случались похожие ситуации? Вы понимаете, как можете на такое среагировать?

– Четко понимаю, что могу себя не сдержать. По форме и по сути от меня может быть всё что угодно. Потом буду жалеть, но это лучше, чем держать всё в себе. Мне очень импонировала работа Мессины в баскетбольном ЦСКА. Мне рассказывали, как он посадил игрока на скамейку: повернулся, сказал ему всё что думает, потом получил от игрока в ответ. После этого разошлись миром – мне это импонирует.

– Дзагоев рассказал, что порой от вашей энергии может сильно пострадать раздевалка ЦСКА.

– Не хотел бы углубляться в эту тему. Такие вещи должны оставаться в раздевалке… Ладно, вспомню одну историю в БАТЭ. Там я бросался в команду льдом. Мне показалось, что футболисты сонные, немотивированные. Пришлось их охладить (улыбается).

– Претензии футболисту выскажете при всей раздевалке или индивидуально?

– Надо чувствовать ситуацию. Все зависит от футболиста. Братьям и Игнашевичу скажу один на один. Если надо высказать Витинью – это страшный ор при всех. Ему так лучше, он сам об этом говорит. Он никогда на меня не обижается. Дзага тоже очень правильно оценивает критику. Если скажу ему: "Дзага, ты сегодня был ноль", он примет. Правда, я ему такое редко говорю. А вот когда кричал на Головина, понял, что ему это не идёт на пользу, он теряется.

– Как расшевелить Витинью?

– Он ни в коем случае не лентяй. Этот шлейф тянется с первого приезда, когда он не был готов к нашему чемпионату. Сейчас он очень хочет прибавить. Он талантливый, но есть ограничения, которые мы пробуем изменить. Если Головин растет во всех игровых направлениях, то у Витинью есть качества, которые развиваются либо слабо, либо стоят на месте.