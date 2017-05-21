 Виктор Гончаренко: "Витинью может стать лучшим игроком следующего чемпионата России". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Витинью может стать лучшим игроком следующего чемпионата России"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) лестно оценил форварда Витинью, записавшего на свой счет дубль.

– Мое мнение, если Витинью так будет так продолжать, то в следующем сезоне станет лучшим футболистом чемпионата, – похвалил своего футболиста белорусский специалист. – Он изменил свое отношение к футболу и стал прогрессировать. Что касается его техники, то сомнений в ней нет.

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

если все будут также сдавать игры, как Анжи, которым помогал Терек, но, конечно)

17:23

Хряк

Игрок туповат и слабенький ! В след. сезоне сыграют с ним по-жёстче и сломается он. Аренда в Бразилию - максимум этого игруна)

17:23

dv2205

не станет никогда - нет потенциала и воли в непредсказуемом чемпионате

17:21

Slim Taller

А почему.собственно,нет?! Уж на что Смолов был деревянным и то прорвало.

17:20

Bibigon2000

этот может,он такой,вот прям возьмет и станет!

17:12