Виктор Гончаренко: "Витинью может стать лучшим игроком следующего чемпионата России"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) лестно оценил форварда Витинью, записавшего на свой счет дубль.
– Мое мнение, если Витинью так будет так продолжать, то в следующем сезоне станет лучшим футболистом чемпионата, – похвалил своего футболиста белорусский специалист. – Он изменил свое отношение к футболу и стал прогрессировать. Что касается его техники, то сомнений в ней нет.
shpasic
если все будут также сдавать игры, как Анжи, которым помогал Терек, но, конечно)
17:23
Хряк
Игрок туповат и слабенький ! В след. сезоне сыграют с ним по-жёстче и сломается он. Аренда в Бразилию - максимум этого игруна)
17:23
dv2205
не станет никогда - нет потенциала и воли в непредсказуемом чемпионате
17:21
Slim Taller
А почему.собственно,нет?! Уж на что Смолов был деревянным и то прорвало.
17:20
Bibigon2000
этот может,он такой,вот прям возьмет и станет!
17:12