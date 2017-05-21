Виктор Гончаренко: "Витинью может стать лучшим игроком следующего чемпионата России"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) лестно оценил форварда Витинью, записавшего на свой счет дубль.

– Мое мнение, если Витинью так будет так продолжать, то в следующем сезоне станет лучшим футболистом чемпионата, – похвалил своего футболиста белорусский специалист. – Он изменил свое отношение к футболу и стал прогрессировать. Что касается его техники, то сомнений в ней нет.

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи".