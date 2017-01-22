Виктор Гончаренко: "Венец работы ЦСКА - наши игры"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение, что в товарищеской игре против "Пяста" (2:0) команде не хватило сил на последние минуты встречи. Специалист остался доволен работой команды работой коллектива во время первого зимнего сбора в Испании.

– Считаю, что мы очень хорошо поработали на сборе над многими аспектами, в том числе над физической подготовкой и тактикой, – цитирует клубная пресс-служба Гончаренко. – Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки. Конечно, венец всему – наши игры. Всегда очень тяжело играть накануне выходных, но порадовало отношение команды. Не хватило сил на последние 20-25 минут, но считаю, что моментами мы выглядели очень хорошо как в атаке, так и в обороне.