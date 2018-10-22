Виктор Гончаренко: "Важно, чтобы Помазун вышел без груза ответственности"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы". В игре не примет участия капитан и основной вратарь команды Игорь Акинфеев, удаленный в концовке игры с "Реалом" (1:0).

- "Рома" - топ-клуб, однозначно. Здесь всегда есть топовые игроки, - сказал Гончаренко. - Ротация происходит каждый год. Весь вопрос в том, как быстро тренеру удастся организовать команду, чтобы она прогрессировала. В последней встрече "Рома" уступила СПАЛу. сложно это поражение проецировать на завтрашнюю игру. Это очень важная встреча. Результат в группе зависит от двух встреч с римлянами.

- Почему приехали на матч заранее?

- Для нас это нормальная практика. Чтобы лучше восстановиться. Не забывайте, что до этого у нас был вылет в Махачкалу.

- Кого выделите в составе "Ромы"?

- Джеко, де Росси, правда, не знаю, выйдет ли он или нет. Но, конечно, самый великий футболист в истории клуба - это Тотти.

- Как оцените состояние Дзагоева и Влашича?

- Влашич очень хорошо готов к игре. Дзагоев никак не может вылезти из всех своих болячек. провести все 90 минуты. Надеюсь, завтра он проведет на поле долгое время.

- Завтра сыграет Помазун. Как вы его готовите к игре?

- Самое важное, чтобы мы все ему помогли. Чтобы он вышел без дополнительного груза ответственности.

- Как оцените физическую форму подопечных?

- Считаю, в таких матчах важна не только физика, но и тактика. Но еще нужно вдохновение. Важно не позволить "Роме" проявить ее сильные качества и показать свои козыри.

- Когда ожидать на поле Кучаева и Эрнандеса?

- Думаю, Кучаев будет тренировать еще две недели, но играть не будет. а Эрнандес частично приступит к работе в общей группе после возвращения в Москву.

- Вам самому приятно играть против молодых команды?

- Молодость всегда хорошо, но не всегда стабильно. (Виталий Айрапетов)