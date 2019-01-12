Виктор Гончаренко: "Васин тяжело восстанавливается. Непонятно, когда он вернется"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко​ рассказал клубной пресс-службе о восстановлении нападающего Виталия Жиронкина и защитника Виктора Васина, сообщает официальный сайт армейцев.

– Если по Жиронкину ситуация такова, что к концу сбора он уже может тренироваться в общей группе, то по Васину более непонятная ситуация. Достаточно долго и тяжело он восстанавливается. После первой травмы он долго восстанавливался и, к сожалению, сейчас опять восстановление затянулось. Мы ждем, что в любой момент он будет подключаться частично к общей группе, но этот момент, к сожалению, пока врачи наши оттягивают. Может быть, даже в конце этого сбора или в начале следующего он приступит частично к работе с командой. Хотя это тяжело все предсказать, потому что он и в ноябре пробовал это делать, и в начале декабря, а срок этот все никак не наступает, – приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

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