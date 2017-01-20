Виктор Гончаренко: "В товарищеских матчах против "Волена" и "Пяста" ЦСКА сыграет по двум разным схемам"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ходе первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе отметил, что команда, несмотря на определенные сложности и небольшие повреждения некоторых игроков, обладает хорошей обоймой. По словам белорусского специалиста, в двух предстоящих товарищеских матчах будут опробованы две разные игровые модели.

– У нас, к сожалению, неполноценный сбор провели Алан Дзагоев и Александр Головин, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. – Бибрас Натхо и Зоран Тошич у нас вообще в строй не встали. Тем не менее, у нас очень хорошая обойма. У ЦСКА в запасе впереди еще два сбора для того, чтобы хорошо подготовиться ко второй части чемпионата России.

Что касается двух предстоящих товарищеских матчей, то нам для начала нужно пообщаться с медицинским штабом команды. Необходимо оценить состояние некоторых игроков. На данный момент мы можем играть по двум схемам. С большой долей вероятности, против "Волена" 21 января будет выбрана одна игровая модель, а против "Пяста" – другая.