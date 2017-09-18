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22:14 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "В России надо рассмотреть вопрос с пятью судьями"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не стоит критиковать судей из-за их ошибок. По словам специалиста, увеличение числа арбитров может улучшить качество судейства в чемпионате России.

- После того, как эмоции улеглись, я могу сказать, что критиковать судей не стоит, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко, который резко высказался о судействе после домашнего матча 8-го тура с "Ахматом", в котором гости забили перед перерывом гол после того, как мяч вышел за пределы поля. - Нам надо подумать, как улучшить судейство. Нам надо рассмотреть вопрос с пятью судьями.

Будет ли это дороже? Дороже, но не на 10-15 миллионов евро, которые необходимы для установки систем видеофиксации.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

так это же судьям платить больше нужно будет! по два чемодана заносить.

23:02

PitersS

Вопрос цены-если она подъемна для федерации, то видео необходимо, как это делают во многих динамичных и спорных видах спорта. А если не подъемна, то и говорить не о чем.. Технологию просмотра можно отработать опытным путем.

22:31

Коуч07

Увеличение количества судей не улучшит качество судейства. Только видеоповторы!

22:25

rusfed 2.0

Команда Гинера категорически против видеокамер )

22:21