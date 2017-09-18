Виктор Гончаренко: "В России надо рассмотреть вопрос с пятью судьями"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не стоит критиковать судей из-за их ошибок. По словам специалиста, увеличение числа арбитров может улучшить качество судейства в чемпионате России.

- После того, как эмоции улеглись, я могу сказать, что критиковать судей не стоит, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко, который резко высказался о судействе после домашнего матча 8-го тура с "Ахматом", в котором гости забили перед перерывом гол после того, как мяч вышел за пределы поля. - Нам надо подумать, как улучшить судейство. Нам надо рассмотреть вопрос с пятью судьями.

Будет ли это дороже? Дороже, но не на 10-15 миллионов евро, которые необходимы для установки систем видеофиксации.

Скандал в судействе. ЦСКА против Будогосского. Будогосский против ЦСКА