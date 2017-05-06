Виктор Гончаренко: "В первом тайме выглядели беззубо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:0) отметил, что в первом тайме команда выглядела беззубо. По его словам, второй гол снял все вопросы.

- В первом тайме мы искали возможности и выглядели беззубо, - отметил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Во втором тайме стали создавать моменты и смогли забить. Естественно, после гола задача упрощается. Второй гол снял все вопросы.

Замена Березуцкого? У нас четыре центральных защитника высокого уровня. Все они знают, как надо действовать в той или иной ситуации.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - ЦСКА