22:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "В игре с "Крыльями" "Уфа" качественно оборонялась"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко остался доволен победой над "Крыльями Советов"​ в матче 5-го тура чемпионата России (1:0). Тем не менее, он не до конца был удовлетворен качеством показанного футбола.

– Мы довольны результатом. Матч получился довольно напряженным, - цитирует пресс-служба самарского клуба Гончаренко. - В прошлом поединке с "Тереком" мы показали более качественный футбол, но не смогли взять очки. Тем не менее, сегодня у нас получилось одержать первую победу. Перед грядущей паузой в чемпионате это очень важно и добавляет определенного позитива. В игре с "Крыльями" моя команда качественно оборонялась. При этом, "Уфа" искала шансы в атаке и в итоге нашла.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14015

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