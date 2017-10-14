Виктор Гончаренко: "В ЦСКА никаких задержек по зарплате нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после над "Краснодаром" (1:0) в гостевой игре 13-го тура премьер-лиги на вопрос на послематчевой пресс-конференции подчеркнул: задержек по зарплатам в клубе нет. По словам наставника, все выплачивается в срок, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Из-за проблем с составом есть понимание, что и как будет меняться в зимнее трансферное окно? И как прокомментируете слухи, что команда не получает зарплату? - спросили Гончаренко.

– Никаких задержек по зарплате нет. Не стоит провоцировать лишний раз. Все выплачивается вовремя. Трансферная политика – когда клуб играет в Лиге чемпионов и во внутреннем чемпионате рассчитывает на высокие места, то надо задумываться, что будет дальше. Придет зима – посмотрим.