Виктор Гончаренко: "В ЦСКА нет такого, что опытные игроки игнорируют молодых форвардов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" не стал сравнивать нападающего "Краснодара" Федора Смолова и форварда Тимура Жамалетдинова. По его словам, команда не игнорирует молодых футболистов армейцев.

- У вас нет ощущения, что опытные игроки не доверяют молодым нападающим и часто берут игру на себя? У того же Смолова из "Краснодара" статистика лучше.

- Во-первых, Смолов играет по 90 минут в каждом матче, а Жамалетдинов либо выходит на замену, либо его заменяют во втором тайме. Я не могу сказать, что команда игнорирует нападающих. Такого нет, что кто-то не замечает молодых. Тот же Тимур много двигается предлагает себя, что он и должен делать. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.