Виктор Гончаренко: "В целом, думаю, что победу мы заслужили"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 14-го тура российской премьер-лиги над "Зенитом" отметил, что армейцы стремились атаковать соперника для того, чтоб они меньше шли в атаку. Он также добавил, что считает победу заслуженной.

- Какую установку вы давали на первый тайм? Агресивное начало в матче с "Зенитом", наверное, не все ждали.

- Нет, почему. Если посмотреть наши игры, мы дома всегда так играем и стараемся не отдавать никому инициативу. Мы понимали, что лучше атаковать "Зенит" для того, чтоб они меньше шли в атаку. Нам это удалось. Мы хорошо это делали. И в целом первый тайм получился хорошим в нашем исполнении. Во втором мы больше сдерживали. Но в целом, думаю, что победу мы заслужили, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер".

- Вы рассчитывали на преимущество в том плане, что "Зенит" в пятницу вернулся из Франции, а в субботу отправился в Москву.

- Нельзя на это рассчитывать, когда команда играет в еврокубках. У нас был пример "Краснодара" и "Локомотива", когда мы имеем на день-два больше отдыха, но выглядим хуже, чем сегодня. Наверное, та злость, которая накопилась после матчей, когда мы неудачно играли дома, выплеснулась сегодня.

- Насколько были заметны потери Фернандеса и Облякова?

- Ну а какой смысл обращать внимание на тех, кто не может играть? Важно правильно донести информацию до тех, кто может играть или выйти на замену. Это было важно сделать в первую очередь. Сейчас у нас пауза. Бистрович и Кучаев подходят после паузы. Надеемся, что и Мариу будет, и Ахметов.

- Сигурдссон забивает во втором матче подряд, причем против "Ромы" и "Зенита", против сложных соперников. Ему всего 19 лет.

- Мы знали его потенциал, когда приглашали. Долго за него боролись. Сейчас он это оправдывает. Он - достаточно разносторонний игрок, может быть как нападающим, так и полузащитником. Может закрывать, обыгрывать один на один. Достаточно хорошее приобретение.

- Информации по Ахметову нет?

- Пока нет.

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