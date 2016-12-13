22:42 13 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Уход Дзагоева - это слух, можете закрыть вопрос"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что слухи об уходе из команды полузащитника Алана Дзагоева являются ложными. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Суонси", "Саутгемптона" и "Эвертона".

- Уход Дзагоева - это слух. Можете вопрос закрыть, - приводит "Прессбол" слова Гончаренко. - А дисквалификация Еременко - конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы ее компенсировать. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев - по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере, на те тринадцать игр, которые нам остались.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/251176

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Valdemarson

Ну всё, не отдадут паспорт Аланчику...

00:10

RobertH

Нет,интересно,а кто эти слухи раздувает?А кто открыл вообще этот "вопрос"?Вася Пупкин из Звездюшанска?Вброс дэзы прошел конкретно откуда -то из близких админресурсу источников.Так для пиарчика,и чтоб народ побудоражить.А теперь с пафосом объявляется о закрытии "вопроса",возникает даже типа справедливое негодование нового наставника....А без Ерёмы вся эта связка в полузащите, во главе с заслуженным костоломом РФПЛ ,по любому будет испытывать трудности,имхо.

23:46 13 декабря

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