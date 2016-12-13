Виктор Гончаренко: "Уход Дзагоева - это слух, можете закрыть вопрос"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подчеркнул, что слухи об уходе из команды полузащитника Алана Дзагоева являются ложными. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Суонси", "Саутгемптона" и "Эвертона".

- Уход Дзагоева - это слух. Можете вопрос закрыть, - приводит "Прессбол" слова Гончаренко. - А дисквалификация Еременко - конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы ее компенсировать. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев - по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере, на те тринадцать игр, которые нам остались.