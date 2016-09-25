Виктор Гончаренко: "Уфе" проще играть с "Локомотивом" и "Спартаком", чем с соседями по таблице"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы в матче 8-го тура чемпионата России над "Спартаком" (1:0) высоко оценил игру своей команды. При этом специалист подчеркнул, что его беспокоит предстоящая встреча с "Амкаром".
- Мы опять хорошо поработали, - начал Гончаренко. - Команда качественно обороняется. Когда надо, выручает вратарь. Хотя нам проще играть против "Локомотива" или "Спартака", чем против соседей по турнирной таблице. Когда соперник раскрывается, мы ищем шансы в контратаках, что собственно сегодня и произошло. Но такие игры очень сильно выхолащивают в эмоциональном плане. Поэтому меня тревожит следующая игра с "Амкаром".
- На что вы в первую очередь обращали внимание при подготовке к матчу со "Спартаком"?
- Такие вещи обычно остаются в раздевалке. Отмечу, что в атаке "Спартака" сейчас появилась хорошая вариативность. Еще - и это на виду: нельзя оставлять Промеса одного против одного игрока. Все моменты с его участием таят в себе опасность. (Александр ПРОСВЕТОВ)
Старый болельщик Динамо
Спад или не спад у Спартака - покажет следующий матч. Кутепову и всей защите вместе с вратарём - двойка. Уфе и их вратарю - пятёрка.
22:21 25 сентября
zae1976
Играть громко сказано!!! Уфа бодается как стадо баранов!!! Какая игра, ты о чем Гончаренко?
22:03 25 сентября
Проба положительна
SA4...полностью с тобой согласен!! Это ж надо..8 матчей сыграли и так устали!!! Если бы по 60 играли? Видимо бросали в футбл играть!! А победа Уфы у антинародной команды сенсацией была бы году этак в 95-ом, а щас игра средней команды и такой же!
21:19 25 сентября
SA4
Функциональный спад? После 8 тура? И вот еще что... победа над СМ уже давно не сенсация.
20:27 25 сентября
Platinum1991
Уфе повезло, что эта их игра, со Спартаком, пришлась на функциональный и психологический СПАД Спартака. При другой ситуации и времени игры Уфа бы ПРОИГРАЛА! Пришла БЕДА - отворяй ВОРОТА! У Спартака наметился игровой СПАД, а тренер вовремя его НЕ ЗАМЕТИЛ! Ближайшие игры будут сложными для Спартака в психологическом плане! В этой игре я прогнозировал ПОРАЖЕНИЕ Спартака. Как и в игре со "СКА-ХАБАРОВСК", Спартак НЕ СУМЕЛ перестроиться, хотя и были моменты забить, но выиграть ВРЯД ЛИ! Выручил ВРАТАРЬ уфимцев! Спартаку надо задуматься и с учётом спада скорректировать игровую модель игры на следующие игры! Желаю Спартаку не горевать, а успешно готовиться к следующим играть и сделать выводы по ошибкам в этой игре! Поздравляю уфимцев с этой СЕНСАЦИОННОЙ победой! Игроки надёжно сыграли в обороне и выстояли, хотя и ОТБИВАЛИСЬ всем уфимским АВТОБУСОМ! Автобус СЫГРАЛ на стороне уфимцев - а результат на ТАБЛО! То-то и ОНО! Вот так. Один удар и ГОЛ! А спартаковцы - били, били и НЕ ЗАБИЛИ!!!
20:07 25 сентября