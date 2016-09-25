Виктор Гончаренко: "Уфе" проще играть с "Локомотивом" и "Спартаком", чем с соседями по таблице"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы в матче 8-го тура чемпионата России над "Спартаком" (1:0) высоко оценил игру своей команды. При этом специалист подчеркнул, что его беспокоит предстоящая встреча с "Амкаром".

- Мы опять хорошо поработали, - начал Гончаренко. - Команда качественно обороняется. Когда надо, выручает вратарь. Хотя нам проще играть против "Локомотива" или "Спартака", чем против соседей по турнирной таблице. Когда соперник раскрывается, мы ищем шансы в контратаках, что собственно сегодня и произошло. Но такие игры очень сильно выхолащивают в эмоциональном плане. Поэтому меня тревожит следующая игра с "Амкаром".

- На что вы в первую очередь обращали внимание при подготовке к матчу со "Спартаком"?

- Такие вещи обычно остаются в раздевалке. Отмечу, что в атаке "Спартака" сейчас появилась хорошая вариативность. Еще - и это на виду: нельзя оставлять Промеса одного против одного игрока. Все моменты с его участием таят в себе опасность. (Александр ПРОСВЕТОВ)