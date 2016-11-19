17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Уфа" – закаленная команда"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко перед гостевым матчем 14-го тура чемпионата России против "Анжи" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда не потеряет свою структуру, несмотря на повреждение нападающего Кехинде Фатаи.

– Здесь на 10 градусов теплее, чем в "Уфе" – это хорошо или плохо?

– У нас закаленная команда, достаточно опыта, чтобы быстро адаптироваться.

– Фатаи получил травму – ему есть равноценная замена.

– Мы все равно остаемся боеспособными. Есть Сысуев, есть Игбун, Кротов может удачно сыграть на этой позиции. Структура команды сохранится.

Трансляция матча "Анжи" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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