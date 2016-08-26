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Виктор Гончаренко: "Уфа" с хорошим настроением подходит к матчу с "Крыльями Советов"

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Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко с оптимизмом подходит к матчу 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​. Поединок состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени. Также, по словам наставника, игроки уфимской команды уже забыли обидное поражение от "Терека" (1:3) в прошлые выходные.

- Несмотря на то что был неудачный результат в последней игре, с хорошим настроением подходим к матчу с "Крыльями Советов", - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. – Нужно набираться оптимизма и концентрировать энергию, чтобы выплеснуть ее на поле. Поэтому у нас хорошее настроение. Поражение необходимо быстро забывать.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Уфа"

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/3432-viktor-goncharenko-o-matche-ufa-krylya-sovetov

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