Виктор Гончаренко: "Уфа" с хорошим настроением подходит к матчу с "Крыльями Советов"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко с оптимизмом подходит к матчу 5-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов"​. Поединок состоится сегодня и начнется в 18.30 по московскому времени. Также, по словам наставника, игроки уфимской команды уже забыли обидное поражение от "Терека" (1:3) в прошлые выходные.

- Несмотря на то что был неудачный результат в последней игре, с хорошим настроением подходим к матчу с "Крыльями Советов", - цитирует пресс-служба клуба Гончаренко. – Нужно набираться оптимизма и концентрировать энергию, чтобы выплеснуть ее на поле. Поэтому у нас хорошее настроение. Поражение необходимо быстро забывать.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Уфа"