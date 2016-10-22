Виктор Гончаренко: "Уфа" может быть довольна своей игрой"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко в эфире канала "Наш футбол" посетовал на реализацию после матча 11-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0). Также специалист признался, что пока не знает, насколько серьезна травма Исламнура Абдулавова.

– Те моменты, которые мы создали, нужно было реализовать, – сказал Гончаренко. – Тем не менее, мы можем быть довольны той игрой, что показали. Против "Ростова" очень сложно атаковать, потому что эта команда очень хорошо обороняется. Абдулавов? Пока не знаю, что с ним, надо еще посмотреть, что там произошло.