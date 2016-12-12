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Виктор Гончаренко: "Уфа" движется в правильном направлении"

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен проделанной работой в "Уфе". По словам наставника, уфимский клуб движется в правильном направлении.

 
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- Мне отлично работалось, очень комфортно, - цитирует Гончаренко официальный сайт "Уфы". - Нашли общий язык и с руководством республики, и с руководством клуба. И внутри команды у нас были очень хорошие отношения.

Оценивая промежуток, который мы провели, могу сказать, что мы хорошо подготовились к сезону. Не самым удачным у нас в сезоне был август, где мы еще не нашли оптимальные сочетания и схемы футболистов. А когда мы определились со стартовым составом, схемами, тогда и пошли очки и тот футбол, который мы хотели видеть.

- А как вы оцениваете перспективы клуба?

Клуб движется в правильном направлении. Делается очень много правильных шагов. Это не революция, а эволюция. Каждый год, каждый месяц клуб чем-то прирастает: инфраструктура, правильное понимание того, как готовить футболистов, молодежь. Для молодежи нужны поля, манежи. Это все проговаривается и постепенно внедряется. Считаю, что здесь абсолютно правильный путь.

 

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3775-rustem-khamitov-poblagodaril-viktora-goncharenko-za-uspeshnuyu-rabotu

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