Виктор Гончаренко: "Удаления у соперников играют против ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" посетовал на то, что команда не сумела воспользоваться созданными моментами.

– Казалось, что вот-вот дожмем, более острые моменты будут у ворот "Динамо", – сказал Гончаренко. – Казалось-казалось, но не сложилось. Удаления вообще часто против нас играют (ранее ЦСКА в большинстве проиграл "Локомотиву" со счетом 0:1. – Прим. "СЭ"), мы начинаем сумбурно играть, торопиться. Так что сегодня мы потеряли очки. (Андрей Михайлов)

ЦСКА продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до трех игр. Армейцы не побеждали с 19 октября, когда в Каспийске победили "Анжи" (2:0). (Андрей Михайлов)