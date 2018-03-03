Виктор Гончаренко: "У Вернблума может быть разная позиция"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что команда будет, как обычно, больше атаковать позиционно.

– Где будет играть Вернблум? У него может быть разная позиция, так что увидим, – сказал Гончаренко во флеш-интервью. – План на игру? С любым соперником играем много в позиционные атаки. Так что, думаю, сегодня так и будет.

Матч ЦСКА – "Урал" состоится сегодня, 3 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.