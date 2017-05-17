Виктор Гончаренко: "У Василия Березуцкого травма"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 29-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0) признал, что давление сказывалось на его команде. Также он отметил, что Василий Березуцкий получил травму в эпизоде с фолом Мийо Цакташа, за который хорват получил прямую красную карточку.

– Думаю, в первом тайме мы были зажаты из-за ответственности за результат, – сказал Гончаренко. – Нужна была только победа. Но считаю, что даже в первом тайме мы сделали много полезного. Во втором тайме было удаление. С одной стороны, минус игрок, но с другой – команда еще сильнее закрывается. После гола уже контролировали игру.

В какой-то мере удивила тактика "Рубина", но мы много играли против таких схем. Удивило – да, но мы знали, что делать. Замена Березуцкого? У него травма.

Чем больше таких стадионов как в Казани тем лучше. Качество футбола возрастает. Хотелось бы, чтобы больше заполнялась арена, но атмосфера прекрасная. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – ЦСКА