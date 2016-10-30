Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после матча 12-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (2:0) отметил, что команда слабо провела начало поединка из-за усталости после поединка 1/8 финала Кубка России с "Тереком" (1:1, 4:3 по пенальти), который состоялся в среду. Кроме того, по словам наставника, уфимцы долго не могли приспособиться к скользкому газону.

- Не могу сказать, что у нас был выжидательный план на игру, - заявил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". - Но нужно учитывать, что было достаточно быстрое и скользкое поле, к которому мы долго не могли приспособиться. Второй момент - эмоциональная усталость после матча в Грозном. Не было нашего привычного движения, которое позволяет быстро выходить в атаку. Тем не менее, мы добились победы и, конечно, довольны ей.

Травмы и дисквалификации? У нас достаточно длинная скамейка. Не могу сказать, что у нас много травмированных футболистов. В команде достаточно полевых футболистов, чтобы делать замены.