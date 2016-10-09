Виктор Гончаренко: "У Слуцкого много сильных качеств"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы над "Локомотивом" (3:1) в товарищеском матче подчеркнул, что для него не имеют принципиального значения матчи против команд, в которых он ранее работал, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. В рамках 10-го тура чемпионата России "Уфа" встретится с ЦСКА.

– В нынешнем сезоне "Уфа" хорошо играет в Москве, в которую вы уже, наверное, приезжаете, как на праздник. С чем это связано?

– (улыбается). Думаю, на праздник можно сюда приехать на новый год. А мы приезжаем играть. Что касается удачных матчей в Москве, все серии можно оценивать по-разному. Возможно, имеет место какой-то эмоциональный всплеск. Он помогает нам набирать очки.

– В игре с ЦСКА, которая вам скоро предстоит, тоже можно ожидать подобного всплеска?

– Мы готовимся к конкретному, отдельно взятому матчу, и должны хорошо поработать, а потом смотреть, что из этого выйдет.

– Имеют ли для вас принципиальное значение матчи против команд, в которых вы ранее работали?

– Со временем все это стирается и большого значения не имеет.

– "Уфа" проиграла армейцам пять последних встреч подряд. Влияет ли это на вашу команду?

– Статистика больше интересна вам, а мне – итог конкретно взятого матча.

– Вы поработали в ЦСКА с Леонидом Слуцким. Что вам дал этот период, как тренеру?

– Это хороший опыт. Все-таки Леонид Викторович – большой тренер. Руководство коллективом, подготовка к тренировкам и матчам, в том числе Лиги чемпионов, изучение соперника – это все отличный опыт.

– Что нового вы почерпнули, поработав в ЦСКА, и перенесли на игру своей нынешней команды?

– Много чего, все и не перечислишь. Не могу сказать, что перенес большой объем, но из того, что мог использовать в "Уфе" я использовал.

– А вообще, чем вам импонирует Леонид Слуцкий? Какие его качества вам нравятся?

– У него много сильных качеств. Неспроста ЦСКА за четыре последних сезона три раза становился чемпионом. Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам, встроить каждого игрока в систему команды и так далее.