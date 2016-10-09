Виктор Гончаренко: "У Слуцкого много сильных качеств"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы над "Локомотивом" (3:1) в товарищеском матче подчеркнул, что для него не имеют принципиального значения матчи против команд, в которых он ранее работал, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. В рамках 10-го тура чемпионата России "Уфа" встретится с ЦСКА.
– В нынешнем сезоне "Уфа" хорошо играет в Москве, в которую вы уже, наверное, приезжаете, как на праздник. С чем это связано?
– (улыбается). Думаю, на праздник можно сюда приехать на новый год. А мы приезжаем играть. Что касается удачных матчей в Москве, все серии можно оценивать по-разному. Возможно, имеет место какой-то эмоциональный всплеск. Он помогает нам набирать очки.
– В игре с ЦСКА, которая вам скоро предстоит, тоже можно ожидать подобного всплеска?
– Мы готовимся к конкретному, отдельно взятому матчу, и должны хорошо поработать, а потом смотреть, что из этого выйдет.
– Имеют ли для вас принципиальное значение матчи против команд, в которых вы ранее работали?
– Со временем все это стирается и большого значения не имеет.
– "Уфа" проиграла армейцам пять последних встреч подряд. Влияет ли это на вашу команду?
– Статистика больше интересна вам, а мне – итог конкретно взятого матча.
– Вы поработали в ЦСКА с Леонидом Слуцким. Что вам дал этот период, как тренеру?
– Это хороший опыт. Все-таки Леонид Викторович – большой тренер. Руководство коллективом, подготовка к тренировкам и матчам, в том числе Лиги чемпионов, изучение соперника – это все отличный опыт.
– Что нового вы почерпнули, поработав в ЦСКА, и перенесли на игру своей нынешней команды?
– Много чего, все и не перечислишь. Не могу сказать, что перенес большой объем, но из того, что мог использовать в "Уфе" я использовал.
– А вообще, чем вам импонирует Леонид Слуцкий? Какие его качества вам нравятся?
– У него много сильных качеств. Неспроста ЦСКА за четыре последних сезона три раза становился чемпионом. Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам, встроить каждого игрока в систему команды и так далее.
Alex Surovov
У Слуцкого скоро будет САМЫЙ ГЛАВНЫЙ АНТИРЕКОРД С ВРАТРЕМ И ОБОРОНОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 40 МАТЧЕЙ С ПРОПУЩЕНЫМИ ГОЛАМИ ПОДРЯД В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!!!
19:00
Alex1133
Слуцкий умеет найти нужные и правильные слова футболистам, встроить каждого игрока в систему команды и так далее....Вот как раз это он и не умеет делать, очередной треп...
18:58
Вопреки
Дружбан Гончаренко сольет дружбану Лене и его боссу 3 очка... в следующем туре 3 очка, без сомнения !!! А вот как это все объяснить своим игрокам ? Наверно "придумает" провальную изначально тактику с 5 нападающими или с одним защитником... да, забыл - у него ведь есть засланный казачок в аренде из ЦСКА... наверно, он только будет знать как помочь своим "великим"... автоголом, сбить кого в штрафной или. Ждем..с
18:56
баламошка
У Слуцкого красивый мужественный волевой живот.
18:39
NF
Ну да, ну да...
18:30
Красно синий
Поменять бы вас местами и дать шанс молодому тренеру в ЦСКА. Лёня иссяк.
18:22