Виктор Гончаренко: "У Щенникова было небольшое повреждение"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала "Наш футбол" перед матчем 9-го тура премьер-лиги с "Амкаром" объяснил отсутствие Георгия Щенникова в стартовом составе. Также специалист выразил удовлетворение работой команды в ходе паузы на игры сборных.

– У Щенникова было небольшое повреждение, он какое-то время не тренировался, поэтому было решение, что пока рисковать не стоит, – сказал Гончаренко. – Хотя на сегодня он достаточно готов.

– Как вы провели паузу на матчи сборных?

– Мы сыграли в контрольном матче с "Тосно". Так вышло, что у нас не много людей уезжало, поэтому достаточно плодотворно поработали.

Напомним, что встреча ЦСКА с "Амкаром" начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.