Виктор Гончаренко: "У "Рубина" хороший тренер"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во флеш-интервью в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Рубина" не исключил, что Алан Дзагоев появится на поле. Также специалист отметил, что армейцы не будут обращать внимания на результаты других встреч.

– Не думаю, что у "Рубина" нет мотивации, – сказал в эфире канала "Футбол 1" Гончаренко. – У них хороший тренер, хороший состав, прекрасный стадион и болельщики, они проиграли в последнем матче (2:4 "Ростову". - Прим. "СЭ") – все это в достаточной степени мотивирует, чтобы хорошо сыграть. Поэтому на такое мы не обращаем внимания.

– Алан Дзагоев попал в заявку, правда, остался в запасе. Он готов играть?

– Да, он готов сыграть. Пока не знаем сколько, но у него хорошая готовность.

– Вы как-то будете ограждать команду от происходящего в параллельных матчах, в том числе и "Зенита"?

– Нет, конечно. У нас опытная команда. Знаем, что нужно выигрывать, чтобы не обращать ни на кого внимания. Будем следить только сами за собой.

Трансляция матча "Рубин" - ЦСКА