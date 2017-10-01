Виктор Гончаренко: "У нам многие начали бегать, когда запахло жаренным"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 12-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:0) отметил, что армейцам не хватало движения. Специалист также добавил, что предстоящая пауза на матчи сборных поможет команде восстановить силы.

– Я не думаю, что дело в схеме с четырьмя защитниками, просто не хватало движения, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гончаренко. – У нас многие игроки начали двигаться только во втором тайме, когда запахло жареным. Мы должны были раньше наращивать темп, чтобы забить, а не за 15 минут до конца встречи.

Схема с четырьмя защитниками? На данный момент это идеальное сочетание. У нас много травмированных. Что касается Васи Березуцкого, то у него травма, поэтому он был заменен в перерыве. Подробности по повреждению пока не известны. Вернблум? У него рваная рана, и также не могу ничего сказать по этому поводу.

Перерыв на матчи сборных? Я думаю, что всем тренерам не нравятся паузы на матчи сборных, потому что потом необходимо всех игроков приводить в оптимальное состояние. Хотя, может, нам эта пауза поможет решить проблемы с травмированными.

Трансляция матча ЦСКА - "УФА"