Виктор Гончаренко: "У меня есть определенные задумки, как использовать Мусу, важно, чтобы они сработали"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту клуба отметил, что отсутствие игровой практики Ахмеда Мусы в "Лестере" не станет проблемой после возвращения игрока в состав армейцев. Напомним, что столичный клуб арендовал нигерийца до конца сезона без права выкупа.

– Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед чемпионатом мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.

– У Ахмеда было мало игровой практики в "Лестере". Вы видите в этом проблему?

– Мы оценим его состояние. Не думаю, что в этом будет большая проблема. Тем более, сейчас подготовительный период, у нас впереди есть еще несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к "Црвене Звезде" и чемпионату.

– Как вы планируете использовать Ахмеда, на какой позиции?

– Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витинью, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали.

– Можно ли сказать, что приобретение важно и с той точки зрения, что в команде появился еще один лидер? Ведь Ахмед много выиграл в нашем клубе, он будет примером для молодых ребят.

– Да, и немаловажно, что у него менталитет победителя. Он знает, что надо в каждом матче играть на победу. Знает, что если тяжело, надо найти в себе дополнительные силы, чтобы помочь команде. С нетерпением ждем его приезда.