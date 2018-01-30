Виктор Гончаренко: "У меня есть определенные задумки, как использовать Мусу, важно, чтобы они сработали"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту клуба отметил, что отсутствие игровой практики Ахмеда Мусы в "Лестере" не станет проблемой после возвращения игрока в состав армейцев. Напомним, что столичный клуб арендовал нигерийца до конца сезона без права выкупа.
– Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед чемпионатом мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.
– У Ахмеда было мало игровой практики в "Лестере". Вы видите в этом проблему?
– Мы оценим его состояние. Не думаю, что в этом будет большая проблема. Тем более, сейчас подготовительный период, у нас впереди есть еще несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к "Црвене Звезде" и чемпионату.
– Как вы планируете использовать Ахмеда, на какой позиции?
– Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витинью, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали.
– Можно ли сказать, что приобретение важно и с той точки зрения, что в команде появился еще один лидер? Ведь Ахмед много выиграл в нашем клубе, он будет примером для молодых ребят.
– Да, и немаловажно, что у него менталитет победителя. Он знает, что надо в каждом матче играть на победу. Знает, что если тяжело, надо найти в себе дополнительные силы, чтобы помочь команде. С нетерпением ждем его приезда.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-est-zadumki-kak-ispolzovat-musu/
Весёлый©
Гинер мучит кошку.
21:49
Serenky25
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21:36
Serenky25
Горячим можно с кофе.
21:34
wolfwolk
Муса, конечно, как на безрыбье. С Вагнером была ошибка. И уже исправлена не будет.
21:24
Serenky25
Муса может паять...а может не паять.
21:13
suomi257
видимо вместо Акинфеева поставит
21:10