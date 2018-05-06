Виктор Гончаренко: "У Кучаева наверняка повреждение крестообразной связки"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в матче 29-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" (6:0) подчеркнул, что его команда быстро и эффективно атаковала.

– Думаю, быстрый первый гол, да и второй, заставили очень сильно раскрыться "Арсенал", – сказал Гончаренко. – Не могу сказать, что мы контролировали игру в первом тайме. Проводили острые быстрые атаки, но в центре поля моментами у "Арсенала" было преимущество, что мне не нравилось. Но главное, мы быстро и эффективно атаковали, ярко сыграли наши нападающие. Играли для болельщиков, поле отличное, погода отличная, антураж прекрасный.

– Что с Кучаевым?

– К сожалению, это наверняка повреждение крестообразной связки.

– Сможет ли против "Анжи" сыграть Дзагоев? А Вернблум?

– Дзагоев был готов и сегодня, просто не стали им рисковать. У Вернблума ситуация 50 на 50. Вернется Леша Березуцкий. На одну игру у нас наберется 14-15 игроков, что для нас отличная цифра.

– В чем видите секрет преображения Федора Чалова весной? И достоин ли он вызова в сборную на чемпионат мира?

– Вопрос про сборную не по адресу. Может, весной ему более удобно играть. Но молодым всегда свойственна нестабильность. Если он находится на пике формы, тогда все сходится и голы приходят. (Михаил ГОНЧАРОВ)