Виктор Гончаренко: "У Фернандеса небольшие проблемы, Дзагоев готов играть"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил отсутствие Мариу Фернандеса в составе на матч 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" проблемами игрока со здоровьем. Также он сообщил, что форварду Витинью решено дать отдохнуть, а хавбек Алан Дзагоев восстановился после травмы и готов выйти на поле.

- У Фернандеса небольшие проблемы со здоровьем. Витинью много играет, ему нужна небольшая пауза, - сказал Гончаренко в эфире канала "Наш футбол". - Дзагоев провел одну тренировку в общей группе. Но до этого он очень хорошо занимался. Если нам понадобится, он готов сегодня сыграть.

Матч "Арсенал" - ЦСКА состоится сегодня, 27 октября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.