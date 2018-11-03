Виктор Гончаренко: "У Эрнандеса рецидив. Для ЦСКА это потеря"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 13-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что недоволен действиями нападающих. По его словам, команда имела достаточно предпосылок для победы.

– И по первому тайму, и по второму мы имели достаточно хорошее преимущество. Но можно иметь преимущество на 99 процентов, а одного процента будет не хватать, что у нас и происходило, отметил Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер". – Достаточно много ситуаций было, в которых мы могли создать моменты, но мне не понравились открывания наших нападающих, которые перед центральными защитниками стоят, а голы из таких ситуаций не забиваются. Предпосылок было достаточно, чтобы выиграть сегодняшнюю игру.

– Оцените игру и форму Эрнандеса.

– Он два удара нанес. Он выходил на ударную позицию. К сожалению, у него опять рецидив произошел. Для нас это потеря, конечно.

– Он не будет играть с "Ромой"?

– Не знаю пока.

– Вы записки передавали Сигурдссону и Облякову. В чем был замысел?

– Сигурдсон немного растерялся в этой позиции. И нам нужны были варианты, чтобы обострить ситуацию. На фланге, он также начал очень сильно прижиматься. Может, быть ситуация не диктовала выход Щенникова, но, тем не менее, он активно в атаку у нас вышел.