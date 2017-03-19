Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 20-го тура против "Терека" (1:0) заявил, что его команда одержала заслуженную победу. По словам наставника красно-синих, давление трибун и аура стадиона позволяют хозяевам показывать очень хороший футбол.

– Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Гончаренко. – "Терек" – хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда "Терек" перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.

– Чем "Терек" вас удивил?

– В современном футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет "Терек", возможные замены и так далее.