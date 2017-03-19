18:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко:
"У ЦСКА опытная команда, чтобы справиться с давлением на наши ворота"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 20-го тура против "Терека" (1:0) заявил, что его команда одержала заслуженную победу. По словам наставника красно-синих, давление трибун и аура стадиона позволяют хозяевам показывать очень хороший футбол.

– Мы знаем, что всем тяжело играть в Грозном, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Гончаренко. – "Терек" – хорошая команда, давление трибун и аура стадиона позволяют показывать очень хороший футбол. Мы одержали заслуженную победу. Первый тайм проходил под нашим контролем, и мы были ближе к тому, чтобы забить второй гол. Когда "Терек" перестроился, пошло давление на наши ворота, начали возникать моменты. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы справиться с такой ситуацией.

– Чем "Терек" вас удивил?

– В современном футболе, учитывая, как изучают соперника, сложно удивить. Мы знаем состав, как играет "Терек", возможные замены и так далее.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-my-oderzhali-zasluzhennuyu-pobedu/

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