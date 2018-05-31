09:58 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Трудно ли мне быть злым? Важно найти баланс"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем положении в команде и отметил, что доверие нужно было заслужить работой. По его словам, важно было найти балланс в коллективе.

– ЦСКА - моя команда? Конечно, и это очень важно. Я хорошо чувствую себя в коллективе, меня поддерживает руководство, - цитирует Гончаренко "Чемпионат".

– Вам нужно было поставить себя в команде? 

– Конечно. Ничего не бывает просто так. Доверие надо заслужить работой, выстраиванием тренировочного процесса и формированием химии команды.

– Вам трудно быть злым? 

– Для любого руководителя или тренера очень важно найти баланс. Игроки должны чувствовать, что ты поможешь им в любом вопросе.

– В ЦСКА сейчас есть штрафы? 

– Формально – да.

Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/article-3448733-goncharenko--pro-dzagoeva-akinfeeva-golovina-i-vitino-video-foto.html

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