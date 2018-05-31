Виктор Гончаренко: "Трудно ли мне быть злым? Важно найти баланс"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем положении в команде и отметил, что доверие нужно было заслужить работой. По его словам, важно было найти балланс в коллективе.

– ЦСКА - моя команда? Конечно, и это очень важно. Я хорошо чувствую себя в коллективе, меня поддерживает руководство, - цитирует Гончаренко "Чемпионат".

– Вам нужно было поставить себя в команде?

– Конечно. Ничего не бывает просто так. Доверие надо заслужить работой, выстраиванием тренировочного процесса и формированием химии команды.

– Вам трудно быть злым?

– Для любого руководителя или тренера очень важно найти баланс. Игроки должны чувствовать, что ты поможешь им в любом вопросе.

– В ЦСКА сейчас есть штрафы?

– Формально – да.