Виктор Гончаренко: "Трудно ли мне быть злым? Важно найти баланс"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем положении в команде и отметил, что доверие нужно было заслужить работой. По его словам, важно было найти балланс в коллективе.
– ЦСКА - моя команда? Конечно, и это очень важно. Я хорошо чувствую себя в коллективе, меня поддерживает руководство, - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
– Вам нужно было поставить себя в команде?
– Конечно. Ничего не бывает просто так. Доверие надо заслужить работой, выстраиванием тренировочного процесса и формированием химии команды.
– Вам трудно быть злым?
– Для любого руководителя или тренера очень важно найти баланс. Игроки должны чувствовать, что ты поможешь им в любом вопросе.
– В ЦСКА сейчас есть штрафы?
– Формально – да.
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https://www.championat.com/football/article-3448733-goncharenko--pro-dzagoeva-akinfeeva-golovina-i-vitino-video-foto.html