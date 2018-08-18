Виктор Гончаренко: "Три забитых мяча - очень хороший результат"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался не совсем доволен игрой команды в победном матче 4-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0). По его словам, команде нужно улуучшить реализацию моментов.

- Как мы играли первые 15-20 минут, это то, к чему нужно стремиться. Когда оказались в большинстве, могли бы лучше распоряжаться моментами. Но на данный момент игра не может не радовать. Три забитых мяча - очень хороший результат. Хочу поздравить молодых футболистов. Мне нравится та коммуникация, что есть между ними, - сказал Гончаренко. (Юлия ЯКОВЛЕВА)