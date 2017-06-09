Виктор Гончаренко: "Третье место ЦСКА стало бы неудачей"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что команда в прошедшем сезоне показала достойный результат, если учесть все проблемы аремйцев. По его словам, непопадание в Лигу чемпионов расценивалось бы как неудача.

– Давайте о ЦСКА. Вы назвали второе место в чемпионате отличным результатом. А если не пройдете отбор Лиги чемпионов, этот сезон можно будет считать удачным?

– Понятно, что второе место после прошлогоднего золота – шаг назад. Но с учетом всех наших сложностей в этом сезоне, серебро – достойный результат. Команда с честью прошла все испытания. К сожалению, не удалось ликвидировать отставание от "Спартака". Однако в борьбе с грозным и опасным "Зенитом" нам удалось оказаться выше.

– А если бы ЦСКА занял третье место, то…?

– Тогда бы, думаю, это расценивалось как неудача. Ведь ЦСКА самый стабильный клуб последних лет в России. Он приучил всех к участию в главном еврокубковом турнире. Согласитесь, Лига чемпионов и Лига Европы звучат по-разному. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виктора Гончаренко