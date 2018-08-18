23:40 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко: "Травма Щенникова является для нас проблемой"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Николы Влашича и защитника Георгия Щенникова, получивших повреждения в матче 4-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" (3:0). 

- С Влашичем ничего серьезного, просто судороги. Состояние Щенникова мы еще оценим, - цитирует пресс-служба армейцев слова Гончаренко. -  Но безусловно травма Щенникова является для нас проблемой.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-travma-shchennikova-yavlyaetsya-dlya-nas-problemoy/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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