Виктор Гончаренко: "Травма Щенникова является для нас проблемой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника Николы Влашича и защитника Георгия Щенникова, получивших повреждения в матче 4-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" (3:0).

- С Влашичем ничего серьезного, просто судороги. Состояние Щенникова мы еще оценим, - цитирует пресс-служба армейцев слова Гончаренко. - Но безусловно травма Щенникова является для нас проблемой.