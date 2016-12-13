Виктор Гончаренко: "Траоре вернется в "Монако", Страндберг тоже уйдет из ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что нападающие Ласина Траоре и Карлуш Страндберг покинут команду в зимнее траснферное окно. По словам наставника, у него есть варианты для перестройки атакующей линии команды.

Траоре, находящийся в составе армейцев на правах аренды, в этом сезоне провел 21 матч, в котором забил шесть мячей. На счету Страндберга 17 игр и четыре гола.

- Траоре наверняка вернется в "Монако", уйдет и Страндберг, - приводит "Прессбол" слова Гончаренко. - Чалов – это молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть наметки, различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.