22:54 13 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Траоре вернется в "Монако", Страндберг тоже уйдет из ЦСКА"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что нападающие Ласина Траоре и Карлуш Страндберг покинут команду в зимнее траснферное окно. По словам наставника, у него есть варианты для перестройки атакующей линии команды.

Траоре, находящийся в составе армейцев на правах аренды, в этом сезоне провел 21 матч, в котором забил шесть мячей. На счету Страндберга 17 игр и четыре гола.

- Траоре наверняка вернется в "Монако", уйдет и Страндберг, - приводит "Прессбол" слова Гончаренко. - Чалов – это молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть наметки, различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/251176

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Valdemarson

Dzaga Чет больно какой-то источник странный. Да и потом где они 4 гола у Страндберга насчитали? 23:22 _______________ Чего можно ожидать от щелкопёров, набранных с улицы по объявлению? С дипломом, купленным в переходе. Они реально не понимают, о чём пишут. В сезоне вышеупомянутый Карлуша действительно забил 4. Но! 2 из них - за некий АИК, в Лиге Европы в отборе. Видимо, он там пребывал в аренде. ... Неужто трудно пару раз мышей щёлкнуть по своим же ссылкам, и просто посмотреть?

00:08

Мамелюк

А Чалова жалко. Не даст играть и рости парню.

23:56 13 декабря

Жорик Вартанов

сразу видно тренера с железной рукой, Дон Гончаренко

23:43 13 декабря

spetrov

.

23:35 13 декабря

spetrov

Mark Krass, думаю, с ним и так все понятно. Я хоть и прибаливаю за него, но спорт есть спорт. Всякое бывает, к сожалению.

23:35 13 декабря

Mark Krass

Отлично, еще Цауню хрустального пусть прихватят.

23:31 13 декабря

spetrov

Dzaga, за все время-то? За несколько лет? Наверняка забил. Как и наш лучший бомбардир по этой осени Траоре. :)

23:30 13 декабря

Dzaga

Чет больно какой-то источник странный. Да и потом где они 4 гола у Страндберга насчитали?

23:22 13 декабря

bond1951

умка от баласта надо освобаждатся еще есть такой цауня сколько лет и сколько игр полный 0

23:20 13 декабря

Al Rains

Наконец-то!!!

23:18 13 декабря

_Я_против_Астротерфа_

Витя верим!!!

23:13 13 декабря

spetrov

Все верно. Это вызов для самих себя. Удачи!

23:07 13 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ