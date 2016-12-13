Виктор Гончаренко: "Траоре вернется в "Монако", Страндберг тоже уйдет из ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что нападающие Ласина Траоре и Карлуш Страндберг покинут команду в зимнее траснферное окно. По словам наставника, у него есть варианты для перестройки атакующей линии команды.
Траоре, находящийся в составе армейцев на правах аренды, в этом сезоне провел 21 матч, в котором забил шесть мячей. На счету Страндберга 17 игр и четыре гола.
- Траоре наверняка вернется в "Монако", уйдет и Страндберг, - приводит "Прессбол" слова Гончаренко. - Чалов – это молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть наметки, различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов.
Valdemarson
Dzaga Чет больно какой-то источник странный. Да и потом где они 4 гола у Страндберга насчитали? 23:22 _______________ Чего можно ожидать от щелкопёров, набранных с улицы по объявлению? С дипломом, купленным в переходе. Они реально не понимают, о чём пишут. В сезоне вышеупомянутый Карлуша действительно забил 4. Но! 2 из них - за некий АИК, в Лиге Европы в отборе. Видимо, он там пребывал в аренде. ... Неужто трудно пару раз мышей щёлкнуть по своим же ссылкам, и просто посмотреть?
00:08
Мамелюк
А Чалова жалко. Не даст играть и рости парню.
23:56 13 декабря
Жорик Вартанов
сразу видно тренера с железной рукой, Дон Гончаренко
23:43 13 декабря
spetrov
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23:35 13 декабря
spetrov
Mark Krass, думаю, с ним и так все понятно. Я хоть и прибаливаю за него, но спорт есть спорт. Всякое бывает, к сожалению.
23:35 13 декабря
Mark Krass
Отлично, еще Цауню хрустального пусть прихватят.
23:31 13 декабря
spetrov
Dzaga, за все время-то? За несколько лет? Наверняка забил. Как и наш лучший бомбардир по этой осени Траоре. :)
23:30 13 декабря
Dzaga
Чет больно какой-то источник странный. Да и потом где они 4 гола у Страндберга насчитали?
23:22 13 декабря
bond1951
умка от баласта надо освобаждатся еще есть такой цауня сколько лет и сколько игр полный 0
23:20 13 декабря
Al Rains
Наконец-то!!!
23:18 13 декабря
_Я_против_Астротерфа_
Витя верим!!!
23:13 13 декабря
spetrov
Все верно. Это вызов для самих себя. Удачи!
23:07 13 декабря