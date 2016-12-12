Виктор Гончаренко: "Со Слуцким мы еще поговорим"

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе армейского клуба отметил, что намерен плотно сотрудничать с руководством красно-синих. Специалист добавил, что продолжит поддерживать дружеские отношения с экс-наставником команды Леонидом Слуцким.

– Вы провели серию бесед с Романом Бабаевым, Леонидом Слуцким. Можно ли сказать, что по основным вопросам, которые касаются жизнедеятельности команды, ваши взгляды совпадают?

– Конечно. Мы и так много общались с Леонидом Викторовичем. Он высказал свое мнение, мы еще будем общаться. С Романом Юрьевичем был разговор о том, что было, что будет, как выстраивать отношения. Все текущие вопросы мы обсудили, чтобы плодотворно поработать.

– В дальнейшем товарищеский тренерский совет от Леонида Викторовича возможен?

– Можно не сомневаться, что мы с ним еще поговорим. Учитывая, что он всегда открыт к общению. Если вопросы будут во время подготовительного периода или уже когда пойдут игры, он всегда поможет своим советом.