17:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Со Слуцким мы еще поговорим"

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе армейского клуба отметил, что намерен плотно сотрудничать с руководством красно-синих. Специалист добавил, что продолжит поддерживать дружеские отношения с экс-наставником команды Леонидом Слуцким.

 
Виктор ГОНЧАРЕНКО (справа) сменил Леонида СЛУЦКОГО (слева) на тренерском мостике ЦСКА. Сергей ОВЧИННИКОВ (второй справа) и Виктор ОНОПКО продолжат работу в тренерском штабе армейцев.Роман Бабаев: "Задача перед Гончаренко? Борьба за чемпионство"

– Вы провели серию бесед с Романом Бабаевым, Леонидом Слуцким. Можно ли сказать, что по основным вопросам, которые касаются жизнедеятельности команды, ваши взгляды совпадают?

– Конечно. Мы и так много общались с Леонидом Викторовичем. Он высказал свое мнение, мы еще будем общаться. С Романом Юрьевичем был разговор о том, что было, что будет, как выстраивать отношения. Все текущие вопросы мы обсудили, чтобы плодотворно поработать.

– В дальнейшем товарищеский тренерский совет от Леонида Викторовича возможен?

– Можно не сомневаться, что мы с ним еще поговорим. Учитывая, что он всегда открыт к общению. Если вопросы будут во время подготовительного периода или уже когда пойдут игры, он всегда поможет своим советом.

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nikakoy-revolyutsii-ne-budet/

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